Tottenham leva três derrotas seguidas e Mourinho questiona: «Há quanto tempo não ganham um título?»

Diante do Chelsea, o Tottenham sofreu a terceira derrota consecutiva na Premier League, algo que não se via nos spurs desde 2012. O registo negativo deu que falar e foi tema de conversa na conferência de imprensa do técnico português, que acabou por se defender lembrando o insucesso recente dos londrinos.





"Coloco pressão em mim mesmo todos os dias. Não preciso que os outros o façam por mim. Bem, desde 2012 que não tínhamos três derrotas de seguida? Mas há quanto tempo é que estão sem um título?", questionou o técnico, recebendo do outro lado a resposta "1961" (referente ao ano da última vitória no campeonato. "Talvez eu possa dar-vos um...", respondeu em seguida José Mourinho, provavelmente apontando para as conquistas de Taça de Inglaterra, Taça da Liga ou Liga Europa.