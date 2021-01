Tottenham multa os jogadores que violaram protocolo anti-covid e o dinheiro já tem destino

O 'Daily Mail' escreve que o dinheiro das multas que Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso e Erik Lamela terão de pagar, depois de terem violado o protocolo anti-covid ao participarem numa festa no Natal com as respetivas famílias, será entregue pelo Tottenham a instituições de caridade.





Os três jogadores serão multados, no âmbito do regulamento interno dos spurs, e a verba será avultada, já que, segundo o mesmo jornal, será na ordem dos seis dígitos.Os três juntos ganham por semana cerca de 221 mil euros por semana.