Tottenham passa a incluir representante dos adeptos em funções não-executivas

A direção do Tottenham vai passar a integrar anualmente representantes dos adeptos do clube, em funções não-executivas, anunciou esta terça-feira o clube londrino, poucas semanas depois da controvérsia provocada pela criação da Superliga europeia de futebol.

Em comunicado divulgado no site oficial, os 'spurs' revelaram que será criado um "grupo consultivo do clube, o qual será composto por representantes eleitos" de entre a comunidade de adeptos do Tottenham, que disputa a Premier League.

O presidente desse Conselho "será nomeado anualmente para desempenhar funções não-executivas" e sem direito de voto nas reuniões da administração, proporcionando, desta forma, que os adeptos tenham "uma representação autêntica e genuína no centro das decisões do clube", referiu o emblema londrino.

Na semana passada, o Chelsea anunciou uma medida semelhante, com três representantes dos adeptos, eleitos anualmente, a poderem marcar presença na maioria das reuniões do clube, igualmente sem direito de voto.

Estas medidas surgem cerca de três semanas depois de ter sido anunciada a criação da Superliga europeia, um projeto que incluía 12 equipas e que gerou enorme controvérsia, por ter sido idealizado à revelia da UEFA, de federações nacionais e de vários outros clubes.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham estiveram na génese da nova competição, que estava prevista ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores -- apesar de só terem sido revelados 12 -- e outros cinco, qualificados anualmente.

Contudo, poucas horas volvidas do anúncio, as seis equipas inglesas foram as primeiras a abandonar o projeto, face à enorme contestação dos adeptos, que se manifestaram contra a participação dos seus clubes no projeto.

AC Milan, Inter de Milão e Atlético de Madrid também seguiram o mesmo caminho, deixando Real Madrid, FC Barcelona e Juventus como únicos resistentes de um projeto que, para já, ficou em suspenso por tempo indeterminado.