Tottenham pede esclarecimentos à FIFA sobre a extensão do castigo aplicado a Fabio Paratici

O Tottenham reagiu esta quarta-feira, em comunicado publicado através do site oficial do clube, ao castigo aplicado pela FIFA a Fabio Paratici, atual diretor desportivo dos spurs.





"Ao final da tarde de hoje, a FIFA respondeu-nos por escrito notificando-nos que foi tomada uma decisão por parte do Comité Disciplinar da FIFA para estender a sanção da Federação Italiana de Futebol (FIGC) em todo o mundo. Esta deliberação do Comité foi tomada sem aviso prévio a nenhuma das partes envolvidas. Aguardamos, com urgência, mais esclarecimentos por parte da FIFA sobre os detalhes desta extensão e da variação da sanção da FIGC", começa por afirmar o emblema londrino, justificando de seguida o facto de Fabio Paratici ter dado uma entrevista aos canais oficiais do clube.

"Gostaríamos ainda de deixar claro que, quando Fabio concedeu uma entrevista aos canais do clube ontem, nem ele nem o clube tinham qualquer indicação de que essa decisão tinha sido tomada pela FIFA, com base no facto de que a sanção da FIGC foi tomada em 20 de janeiro de 2023 e permanece sujeita a recurso em 19 de abril de 2023", acrescentam, afirmando que serão dadas mais informações sobre este caso assim que for oportuno.



Recorde-se que em janeiro, a Juventus foi condenada em segunda instância pela justiça desportiva italiana, que acusou o clube de ter registado ganhos de capital artificialmente inflacionados em transferências de jogadores, e Paratici, ex-diretor desportivo de futebol do clube, foi suspenso por 30 meses, mas a decisão era válida apenas em Itália. Esta quarta-feira, este castigo alargou-se à escala mundial.