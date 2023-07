Tottenham pode mudar de mãos: Jay-Z é um dos interessados

A prisão do milionário Joe Lewis nos Estados Unidos pode levar a mudança de proprietários no Tottenham. O britânico é dono do grupo ENIC, que detém 85% do clube londrino, e caso seja condenado terá que deixar os spurs. Por isso, já há quem se posicione na corrida. E de acordo com a imprensa britânica, um dos nomes apontados é o do rapper Jay-Z. "Resta saber se o Sr. Lewis vai sair em liberdade. Se não o fizer, Jay disse que quer estar em posição de agir rapidamente se sentir que o preço é correto", revelou um sócio do músico (e milionário) norte-americano, que já tinha admitido investir no futebol.