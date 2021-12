Tottenham pondera ação legal contra a UEFA

O Tottenham não aceita a decisão da UEFA em aplicar uma derrota administrativa no jogo com o Rennes (0-3), da última jornada da fase de grupos da Conference League, e, adianta o ‘Daily Mail’, pondera avançar com uma ação legal contra o organismo que tutela o futebol europeu. Recorde-se que o jogo previsto para 9 de dezembro foi cancelado devido aos casos de covid-19 no plantel dos londrinos. Segundo os regulamentos teria de se realizar até dia 31 e, na altura, a UEFA explicou que "não foi encontrada uma solução que servisse os interesses dos dois clubes". O Tottenham estaria disposto a defrontar o Rennes em França, mas não conseguiu um acordo para uma nova data. Com esta derrota, apuraram-se Rennes e Vitesse.