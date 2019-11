Tottenham recorre da expulsão de Son Heung-min

O Tottenham recorreu contra a expulsão de Son Heung-Min no jogo deste domingo frente ao Everton, na sequência do lance que originou a lesão arrepiante de André Gomes. O internacional português chocou com Serge Aurier, isto depois de ter sido rasteirado pelo sul-coreano, e acabou por torcer o tornozelo direito no momento em que apoiou a perna no chão. O árbitro Martin Atkinson mostrou inicialmente um amarelo a Son, mas rapidamente retificou a decisão e mostrou o cartão vermelho ao avançado sul-coreano após ver o estado em que se encontrava André Gomes.





Son irá falhar os próximos três jogos do Tottenham na Premier League - Sheffield United (casa), West Ham (fora) e Bournemouth (casa) -, mas os spurs estão confiantes que o recurso apresentado irá reverter a situação, eles que defendem que André Gomes não se lesionou com gravida por causa da entrada de Son, que consideram não ser suscetível de cartão vermelho.No regresso aos trabalhos, Tanto Mauricio Pochettino como os colegas de equipa tentaram acalmar o sul-coreano, dizendo-lhe que ele não se devia marterizar.