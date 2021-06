Tottenham tem acordo por dois anos com Paulo Fonseca

Saiu Paulo Fonseca da Roma e entrou José Mourinho; saiu Mourinho do Tottenham e entra... Paulo Fonseca. O técnico de 48 anos já tem um acordo com o clube inglês para assinar por duas épocas, com mais uma de opção. Fonseca adiou o voo para a Ucrânia, país onde trabalhou (entre 2016 e 2019) e de onde é natural a esposa, e viajará nos próximos dias para Londres para oficializar o contrato.





Certo é que não seguirá com Nuno Campos como adjunto. “Do Monte da Galega [Estrela da Amadora] ao Olímpico de Roma foram 15 anos de distância; 15 anos em que uma ideia de jogo cimentou o amor ao futebol e aperfeiçoou uma colaboração que se transformou numa amizade que ficará para sempre. Roma foi a última paragem de uma viagem que fizemos juntos, quase sempre com um sorriso nos lábios, unidos na alegria, ainda mais unidos nos momentos menos bons. Vamos continuar a rir, olhando para o que fizemos em conjunto e para o que vamos realizar cada um na sua estrada, a torcer sempre um pelo outro”, escreveu Nuno Campos, ao anunciar que abraçará um novo projeto.Paulo Fonseca não terá a companhia do fiel ‘escudeiro’ mas, segundo a imprensa italiana, quer levar três jogadores da Roma para o Tottenham: o central Mancini e os médios Pellegrini (também nos planos do Barcelona) e Gonzalo Villar.