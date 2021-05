A 'Sky Sports' avança esta terça-feira que o Tottenham vai devolver Carlos Vinícius ao Benfica no final da época. Os spurs não vão exercer a cláusula de compra que consta no contrato de empréstimo e até já estão à procura de um novo avançado.





O jogador, de 26 anos, fez de tudo para se impor em Inglaterra, mas tinha pela frente um avançado como Harry Kane que lhe tirou espaço e nunca esteve entre as primeiras escolhas de José Mourinho, entretanto despedido.Marcou apenas um golo em 9 jogos na Premier League e a compra do passe ia custar cerca de 40 milhões de euros ao clube inglês, segundo noticia a Sky.Os spurs querem manter Harry Kane, mas ainda não é certa a continuidade do internacional inglês, que só deverá decidir o seu futuro depois do Europeu.