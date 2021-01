Treinador do Brentford positivo à Covid-19 dois dias depois de cumprimentar Mourinho

O mês de janeiro está a ser bastante complicado em todo o Mundo por conta do coronavírus, com números recorde em grande parte dos países, e a verdade é que nem o futebol escapa à chamada terceira vaga da pandemia. Em Inglaterra já vários encontros foram adiados e agora sabe-se que o técnico Thomas Frank, do Brentford, também acusou positivo à Covid-19, isto apenas dois dias de ter orientado a sua equipa diante do Tottenham e de ter cumprimentado José Mourinho após o encontro.





A situação provocou natural alarme na imprensa inglesa, mas segundo o 'Daily Mail' os spurs estarão já de certa forma aliviados por todos os resultados dos recentes testes à Covid-19 terem sido negativos, tanto de jogadores como de elementos da equipa técnica.Por outro lado, José Mourinho deixou claro que será impossível para a sua equipa enfrentar qualquer tipo de adiamento de jogos até final da temporada, até porque já viram dois dos seus encontros terem sido adiados nas últimas semanas. Note-se que os spurs jogam no domingo diante do Marine, para a Taça de Inglaterra, e na quarta-feira frent ao Aston Villa, para a Premier League - este último jogo está efetivamente em risco devido ao surto detetado nos villians.