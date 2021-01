Treinador do Marine elogia Tottenham e Mourinho: «Mostraram imenso respeito por nós»

O conto de fadas do Marine na Taça de Inglaterra chegou ao final com uma goleada aos pés do Tottenham, mas no final da partida ninguém no modesto clube da zona de Liverpool conseguiu estar desapontado. O técnico Neil Young, por exemplo, assumiu que não poderia ter pedido mais aos seus pupilos e aproveitou também para elogiar José Mourinho pela forma como encarou o jogo.





"Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Sabíamos que iria ser muito duro. Tenho de dar os meus elogios ao Mourinho e à sua equipa, pois demonstraram imenso respeito por nós. No final do jogo estávamos a rir-nos a ver quem iam lançar do banco. Não podia pedir mais aos meus rapazes, afinal de contas estávamos a jogar contra jogadores de topo mundial, que tornam tudo fácil. Estou muito orgulhoso por aquilo que fizemos", assumiu Neil Young, à BBC Sport.