Treinador do Tottenham compara Son a Cristiano Ronaldo: «A movimentação dele é fora do comum»

Apesar de ter brilhado como extremo nas épocas anteriores, até pela presença de Harry Kane na frente de ataque, o sul-coreano Heung-min Son tem estado em destaque esta temporada no Tottenham numa posição mais centralizada, a ponta-de-lança, onde já leva oito golos e uma assistência em 11 jogos. O treinador Ange Postecoglou arriscou, a mudança deu frutos e agora, à 'Sky Sports', justificou a sua decisão, comparando mesmo o craque... a Cristiano Ronaldo."Também havia um jogador assim no Manchester United, o Cristiano [Ronaldo]. O Son começou a extremo, mas sempre senti que era um grande finalizador, a movimentação dele é fora do comum e acho que é inteligente o suficiente para jogar mais centralizado. Sempre gostei do índice de trabalho dele, da forma como pressiona. É isso que dá início ao nosso processo defensivo, sabia que tinha de ser ele a fazê-lo. Foi algo que tinha em mente e funcionou", explicou o técnico de 58 anos.Refira-se que o Tottenham bateu esta sexta-feira o Crystal Palace, por 2-1 , somando assim a 8.ª vitória em 10 jogos na Premier League. Os spurs ocupam neste momento a liderança do campeonato com 26 pontos, mais cinco que Manchester City e Arsenal, que têm menos um encontro disputado.