Trippier foi de férias para o México e acabou no "clube dos gordos" no Tottenham: «Foi um choque»

Kieran Trippier recordou esta terça-feira, em conversa com o The High Performance Podcast, o momento em que se juntou pela primeira vez ao Tottenham, depois de ter deixado o Burnley. Aí, lembra, vinha de um período de férias no México, que o deixou num estado de forma que não agradou nada a Mauricio Pochettino. E o tratamento que o argentino lhe deu foi... duro."Fui de férias para Cancun, pensei que tinha voltado em boa forma e um minuto depois estava no clube dos gordos. Meteram-me na câmara de altitude. Éramos uns quantos. Pensei que o meu peso estava no ponto, mas não estava. Fui mandado de imediato para a câmara após cada sessão. E foi aí que percebi, aquilo era diferente. Foi um choque. Quando ia para o treino, [os jogadores mais velhos] já tinham feito o trabalho de ginásio. Aquilo que eles comiam...", lembrou, em conversa com o The High Performance Podcast."Estava num nível muito alto [de gordura corporal]. Acho que também são muito mais rígidos com isso no Tottenham ou então tinham sido as minhas férias com tudo incluído no México e os mojitos! Percebi que não estava na melhor forma quando cheguei ao Tottenham e o treinador garantiu que eu percebia. Disse-me isso e ao fim de seis meses estava em boas condições".Na mesma conversa, o defesa de 32 anos recordou ainda o falatório que provocou quando trocou o At. Madrid pelo Newcastle, a sua atual equipa, que na altura tinha acabado de ser adquirida por milionários saudita. Ao contrário do que se falou na altura o dinheiro não foi a razão para a mudança. Antes pelo contrário. "Foi a decisão perfeita para mim. Houve imensos comentários, a dizer que tinha vindo por dinheiro, mas o que as pessoas não sabem é que vim para ganhar muito menos do que ganhava em Madrid. Podia ter assinado um novo contrato de três anos lá e não o fiz. A razão que me levou a voltar foi a minha família. É essa a verdade."