Carlos Vinícius bisa e já é o 2.º melhor marcador da Liga Europa: veja os dois golos do brasileiro

Carlos Vinícius continua a aproveitar as oportunidades concedidas por José Mourinho no Tottenham e esta quarta-feira apontou dois golos na goleada (4-0) diante do Wolfsberger, na 2.ª mão dos 16-avos de final da Liga Europa, que confirmou a passagem dos spurs à fase seguinte.





Doblete de Vinicius. Global de 8 - 1 a favor del Tottenham. #UEL pic.twitter.com/SwXjsqwfHf — DRIBBLING Fútbol (@DribblingFutbol) February 24, 2021

O avançado brasileiro, cedido pelo Benfica, é já o segundo melhor marcador da competição, com 6 golos, menos um do que Pizzi. Depois de apontar o primeiro golo no jogo, de cabeça, aos 50 minutos , Vinícius fechou as contas aos 83' com este remate: