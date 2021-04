Vinícius: «O meu futuro resolve-se sozinho»

Carlos Vinícius finda o período de cedência ao Tottenham no final da temporada e ainda não sabe o que acontecerá. O avançado brasileiro relatou a felicidade por atuar em Inglaterra e deixou claro que o futuro só depende dele. “Se der tudo certo e trabalhar arduamente, o meu futuro resolve-se sozinho”, disparou jogador, em declarações ao ‘The Sunday Times’.

Emprestado pelo Benfica aos spurs em outubro passado, o melhor marcador da última edição do campeonato português está na expectativa. Isto porque o Tottenham, como já revelou a imprensa inglesa, não acionará a opção de compra, fixada nos 45 milhões de euros, a que serão deduzidos os 3 milhões da taxa de empréstimo. O clube londrino só admite pagar 20 milhões para ficar com ele em definitivo.

Com 10 golos em 22 jogos realizados, Vinícius, de 26 anos, confessa estar bem ambientado à Premier League. “Estou a jogar na melhor liga do Mundo, num dos melhores clubes do Mundo”, garantiu o brasileiro, afirmando que “quando se tem a possibilidade de jogar no Tottenham é impossível rejeitar. Assim que vieram ter comigo, tinha de fazer parte da equipa, de integrar este balneário e dividi-lo com jogadores maravilhosos”.

Vinculado ao Benfica até 2024 e com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, Vinícius insistiu nos elogios à formação comandada por José Mourinho. “Estou a aprender todos os dias. Em termos de mentalidade, para se jogar no Tottenham é preciso ser-se um vencedor dentro e fora de campo. Tens de estar preparado para todos os desafios. Desfruto de todos os minutos em que estou em campo, seja um, cinco ou o jogo inteiro”, rematou o avançado.

Morte da mãe quase o fez parar

“A morte da minha mãe foi o pior momento. Atingiu-me com mais força do que qualquer coisa.” Carlos Vinícius pensou em parar de jogar futebol após o desaparecimento da progenitora, quando jogava no Rio Ave, em 2018/19. No entanto, o resto da família garantiu-lhe força para continuar. “Depois vi a minha família, os meus filhos e a minha mulher, que eram quem me dava força para continuar e atingir o objetivo a que me propus quando saí de casa”, recordou o avançado brasileiro. “Deixei a casa dos meus pais para me tornar futebolista e atingir um nível elevado”, vincou o jogador, que também havia estado para deixar o desporto-rei antes de chegar a Portugal, em 2017.