Defesa do Watford revela conversa com Ronaldo em campo: «Vou ter de te marcar, não é?»

O defesa brasileiro Samir teve o seu primeiro teste de fogo na Premier League no último sábado, na visita ao Manchester United, e não se saiu mal. O Watford arrancou um empate a zero em Old Trafford, um bom resultado em casa de uma das maiores equipas do campeonato.Ex-jogador da Udinese, Samir reencontrou Cristiano Ronaldo, que já tinha defrontado na Serie A algumas vezes, e até teve uma pequena conversa com o português em campo."Eu já tinha enfrentado o Cristiano Ronaldo umas quatro ou cinco vezes em Itália, já o conhecia mais ou menos. No sábado tive a oportunidade de o rever em campo e conversámos: 'Vou ter de te marcar outra vez, não é? Marcava-te em Itália, vou ter de te marcar aqui'. Fui designado para o marcar na área, nos cantos e tive este pequeno diálogo com ele", contou Samir, em declarações ao Globoesporte.