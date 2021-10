Foster e a curiosa pergunta de Salah: «Para que lado te atiravas se eu marcasse um penálti?»

Ben Foster, guarda-redes do Watford, é um dos futebolistas mais ativos nas redes sociais, e lançou agora um vídeo no qual mostra alguns momentos dos bastidores da goleada que o Liverpool aplicou à sua equipa (5-0), onde lembrou uma conversa que teve com Salah no final da partida.





"Preciso de falar do jogo contra o Liverpool e em particular daquilo que o Salah me disse logo após o apito final, que me fez perceber que, de facto, é um jogador de classe mundial, um grande profissional, incrivelmente determinado e que quer ser o melhor que conseguir", começou por elogiar, antes de explicar o episódio no seu canal 'The Cycling GK'."O jogo acabou 5-0 para o Liverpool com um golo dele. Veio ter comigo no final, tapou a boca com a mão e gritou: 'Ben! Ben!'. Eu fiquei espantado e perguntei o que se passava. E ele disse-me: 'se eu tivesse marcado um penálti hoje, para que lado tinhas mergulhado?", revelou o guardião inglês, confessando que pequenos pormenores como este são uma das razões para o egípcio estar na posição que está, na luta pela Bola de Ouro."Nós, guarda-redes, fazemos sempre o trabalho de estudar os jogadores e os cinco últimos penáltis dele tinham sido para a direita do guarda-redes. Então disse-lhe que teria mergulhado para a minha direita. Ele ficou imediatamente com um grande sorriso na cara e respondeu-me: 'certo, certo, obrigado! Precisava mesmo de saber, precisava de saber'. Ou seja, não satisfeito com o facto de ter vencido 5-0, de ter marcado um golo e ter sido homem do jogo, precisou de saber os pequenos detalhes de maneira a saber para onde remataria no próximo penálti...", concluiu.O Watford ocupa, nesta altura, a 14.ª posição da Premier League. O Liverpool é 2.º classificado, apenas um ponto atrás do líder Chelsea.