Ranieri: «Dêem-me o Ronaldo, por favor, para mim ele não será um problema»

O Watford recebe o Man. United no sábado, em jogo da 12.ª jornada da Premier League (15 horas) e Claudio Ranieri não se importava de ter uma 'dor de cabeça' chamada Cristiano Ronaldo. Na antevisão à partida, o treinador dos hornets atira toda a vantagem para os 'reds devils' e sublinha a importância do internacional português na equipa de Solskjaer."O Cristiano é um dos melhores jogadores do Mundo. Ele é bom para o futebol porque muitos jovens o admiram. Dêem-me o Ronaldo, por favor; para mim ele não será problema e deixo-o jogar todos os minutos que quiser", brincou Ranieri, quando questionado sobre a dificuldade de treinar CR7.E prosseguiu, abordando o mau momento do United e a 'mira' em Solskjaer: "Os técnicos estão sempre sob pressão. Em todos os países e momentos é a mesma coisa. Essa é a nossa vida. Estamos sempre sozinhos, pressionados e a tentar lutar. A minha vida é uma grande pressão e eu adoro isso. Sei que quando estou assim é sinal de que estou vivo. Também gosto deste tipo de jogo entre o clube azarado e o favorito. Espero que os meus jogadores mostrem o nosso caráter".