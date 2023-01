David Gold, copresidente do West Ham, morre aos 86 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O inglês David Gold, copresidente do West Ham, morreu esta quarta-feira, aos 86 anos, informou o clube londrino no site oficial.

"É com profundo pesar que o West Ham United confirma que o nosso querido copresidente David Gold morreu hoje de manhã", referem os 'hammers' em relação ao dirigente que dividia a presidência do clube desde 2010 com David Sullivan.

David Gold, adepto dos londrinos desde sempre, adquiriu juntamente com Sullivan uma posição maioritária no clube em 2010, depois de também ter sido presidente e um dos proprietários do Birmingham City, até 2009.