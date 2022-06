Alphonse Aréola em definitivo no West Ham

O guarda-redes Alphonse Aréola vai ficar ligado ao West Ham até 2027, após um ano emprestado pelos franceses do Paris Saint-Germain, informou o emblema da Premier League.

"O West Ham United tem o prazer de confirmar que Alphonse Aréola concluiu uma transferência permanente do Paris Saint-Germain. Areola junta-se aos hammers com um contrato de cinco anos até ao verão de 2027, com mais um ano de opção, após um empréstimo bem-sucedido no London Stadium na temporada passada", comunicou o clube londrino, através do site oficial.

Aos canais de comunicação dos hammers, o internacional gaulês de 29 anos considerou que as manifestações de amor dos adeptos foram cruciais para permanecer no clube. "Sinto-me bem, ótimo e estou feliz por assinar e por ficar aqui de forma permanente. Mal posso esperar para começar a treinar. O mais importante foi o amor que senti dos adeptos na última temporada. Algo que é realmente importante para mim é sentir que sou amado. Eu sei que tenho que fazer o meu trabalho e fazer tudo para deixá-los felizes", justificou Aréola.

Na temporada 2021/22, o guardião realizou em total de 18 encontros oficiais, naquela que foi a segunda temporada consecutiva na Premier League, depois de ter vestido as cores do Fulham.