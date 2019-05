Antigo guarda-redes do Benfica contratado pelo West Ham

O guarda-redes espanhol Roberto, ex-jogador do Benfica, foi contratado pelo West Ham a custo zero, depois de deixar o Espanyol, anunciou esta sexta-feira o clube da primeira liga inglesa.O guardião, de 33 anos, que representou o Benfica na temporada 2010/11, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção.Na primeira reação como jogador dos hammers, Roberto mostrou-se "entusiasmado" por jogar na Premier League e destacou o "grande passo na carreira"."Desde que soube que podia vir para cá fiquei muito entusiasmado com a nova experiência. Considero que este é um grande passo na minha carreira e todos os que acompanham o futebol sabem como este clube é importante. Estou ansioso por jogar na Premier League, uma das duas melhores ligas do mundo. É um grande desafio", disse o guarda-redes.