Avançado faz 2 jogos em menos de 24 horas e marca na estreia pela equipa principal do West Ham

Oladapo Afolayan protagonizou este sábado uma estreia de sonho pelo West Ham. O avançado de 23 anos, habitualmente utilizado nos Sub-21 e Sub-23, foi chamado pela primeira vez à equipa principal frente ao Doncaster Rovers, entrou aos 70 minutos e aos 78 marcou o seu primeiro golo pela equipa A, fechando a goleada (4-0) dos londrinos nos 16avos-de-final da Taça de Inglaterra,





Até aqui, tudo mais ou menos... normal. Acontece que Oladapo Afolayan cumpriu o segundo jogo em menos de 24 horas, visto que ontem entrou em campo pelos Sub-23 dos hammers diante do Tottenham."Joguei 60 minutos ontem e no final do jogo fui informado de que estava na equipa para hoje. Era apenas para estar pronto e preparado. Fui para casa, descansei bem e preparei-me para o jogo de hoje. O golo? É realmente especial. Já tinha jogado antes na Taça de Inglaterra e tinha boas recordações, mas marcar no Estádio Olímpico de Londres na 4.ª eliminatória da Taça de Inglaterra é um sonho que se tornou realidade", afirmou o jovem avançado, no final do encontro desta tarde, à Sky Sports.Refira-se que Oladapo Afolayan foi contratado pelo West Ham ao Solihull Moorsem em fevereiro de 2018, esteve cedido ao Oldham Athletic e Mansfield Town e este sábado teve a oportunidade que tanto desejava.