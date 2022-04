Craque do West Ham sofre acidente com capotamento na autoestrada

O argentino Manuel Lanzini, craque do West Ham, escapou incólume de um aparatoso acidente quarta-feira numa autoestrada em Inglaterra, depois do carro em que seguia ter acabado por capotar.Segundo a imprensa inglesa o veículo, um Mercedes avaliado em cerca de 83 mil euros, era conduzido por um motorista, que perdeu o controlo da viatura.Quem assistiu temeu o pior, mas um porta-voz do clube confirmou que o jogador saiu do Mercedes pelo seu próprio pé, sem ferimentos. Os bombeiros e a polícia estiveram local e confirmaram que Lanzini não sofreu quaisquer mazelas.O jogador foi, mesmo assim, assistido no local, bem como depois nas instalações do West Ham, para onde aliás se dirigia quando tudo aconteceu.Tudo indica que Lanzini estará disponível para o jogo de domingo dos hammers com o Everton, no próximo domingo.