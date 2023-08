Insólito: West Ham coloca anúncio para encontrar reforços

Sem qualquer jogador contratado até ao momento - é a única equipa da Premier League que ainda não investiu -, o West Ham tem sentido dificuldades para conseguir fechar negócios neste defeso e, em face do arrastar do processo, decidiu adotar a uma postura peculiar. Segundo o 'The Athletic', os londrinos decidiram utilizar uma conhecida plataforma, o ' TransferRoom ', para colocar anúncios para as posições nas quais tencionam investir, tentando desta forma chamar a atenção de outros clubes, mas também de agentes de jogadores para se oferecerem.Esta movimentação surge na sequência de um mês intenso de mercado (falhado) para os londrinos, com negócios aparentemente bem encaminhados com Harry Maguire, James Ward-Prowse, Conor Gallagher ou Scott McTominay a caírem de forma inesperada. Sem nenhum desses alvos - e com 116 milhões de euros em caixa com a venda de Declan Rice ao Arsenal -, os hammers definiram sete posições a reforçar (lateral esquerdo, defesa central, médio defensivo, médio centro, avançado, extremo e número 10) apontando ainda um orçamento de 20 milhões de libras (23M €) para cada uma delas.Não sabe o que é o 'TransferRoom'? Tem aqui a explicação