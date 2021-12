Isla Caton é a 12.ª jogadora do West Ham

O ‘Boxing Day’ é um dia especial e muito aguardado no calendário futebolístico inglês. No entanto, a data torna-se ainda mais especial quando há gestos como o que o West Ham teve com Isla Caton. Os ‘Hammers’ prepararam uma surpresa na receção ao Southampton (jogo que terminou com vitória da equipa visitante por 3-2) ao inscrever a menina de seis anos na ficha de jogo.





Isla Caton, adepta do clube, luta contra um neuroblastoma, um tipo raro de cancro, desde os dois anos de idade e é obrigada a receber uma transfusão de sangue. Este processo impede-a de marcar presença no Olímpico de Londres, como habitualmente costuma fazer. De forma a dar a Isla um momento inesquecível, o West Ham colocou o seu nome como o 12º jogador da equipa, um gesto que se tornou viral. Isla Caton junta o orgulho de estar oficialmente na lista de jogo do West Ham à experiência de ter entrado em campo com a equipa, carregada nos braços de Mark Noble, capitão do West Ham United.