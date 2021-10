Milionário checo quer comprar parte do West Ham

A imprensa inglesa avança que Daniel Kretinsky, um milionário checo, está em "avançadas conversações" para comprar 27 por cento das ações do West Ham.





Os hammers, escreve o 'The Sun', estão no mercado pelo menos há um ano, encontrando-se avaliados em 700 milhões de libras, cerca de 827 milhões de euros.A empresa PAI Capital, de Nasib Piriyev, um conhecido adepto do clube, já fez uma tentativa de compra mas não conseguiu chegar aos preços solicitados pelo clube, contrariamente ao que parece acontecer agora com Kretinsky.O empresário checo, de 46 anos, é o presidente do Sparta Praga desde 2004 e tem investimentos em várias áreas, incluindo 46 por cento do jornal francês 'Le Monde'.Ao que parece a sua ideia é começar por comprar 27 por cento, para depois, no futuro, assumir uma posição maioritária.A fortuna de Kretinsky, segundo a Forbes, está avaliada em cerca de 3,5 mil milhões de euros.