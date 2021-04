Roy Keane e a celebração de Lingard: «Eu dançava assim depois de muito Bacardi com Coca-Cola»

Jesse Lingard marcou dois golos na vitória de ontem do West Ham sobre o Leicester (3-2) e celebrou com uma dança que Roy Keane, agora comentador televisivo, comentou com humor.





"De 1 a 10 dava-lhe 1 por esta dança... Eu dançava assim depois de beber muito Bacardi com Coca-Cola", comentou o antigo futebolista aos microfones da Sky.Mais a sério, elogiou a época que Lingard está a fazer pelos hammers. "Temos de lhe dar mérito pelo que está a fazer no West Ham, depois de não ter jogado muito no Manchester United durante uns meses. Mas ele manteve-se em boa forma e mostrou que é um bom profissional. Passou por momentos complicados United, mas é um rapaz talentoso."Lingard está emprestado ao West Ham pelos red devils. "Ele parece estar muito focado e é bom ver isso", acrescentou o irlandês, de 49 anos.