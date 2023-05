Rui Pedro Braz e Tiago Pinto na lista do West Ham

O portal '90 Min' adianta que o West Ham está em busca de um novo homem-forte para o futebol tendo em vista a próxima temporada e tem bem referenciados dois portugueses. Segundo a publicação, Tiago Pinto, atualmente na Roma, é o mais forte na lista, mas Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, também surge das cogitações dos hammers, que ainda têm como nomes alternativos Tim Steidten (ex-dirigente do Bayer Leverkusen), Lee Dykes (atualmente no Brentford) e Johan Lange (no Aston Villa).A decisão de avançar para a integração na estrutura de um diretor de futebol foi tomada por David Sullivan e surge na sequência de uma temporada de forte investimento (mais de 172 milhões de euros) sob a supervisão do treinador David Moyes e do chefe de recrutamento Rob Newman, que acabou por não trazer resultados ao clube - este ano lutaram até perto do final pela permanência, ainda que tenham conseguido uma final histórica da Conference League.