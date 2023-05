West Ham aberto a propostas por Declan Rice

Depois de tentar várias vezes renovar com Declan Rice, o West Ham pondera agora transferir o médio no mercado de verão. Os hammers admitiam só concretizar a operação mediante o pagamento de 120 milhões mas agora consideram fazer o negócio de outra forma: menos dinheiro mas um médio incluído no acordo.Rice, considerado por muitos como um dos melhores médios defensivos a atuar na Premier League, está no West Ham desde 2013 e é uma das principais figuras do elenco de David Moyes. Todavia, apesar da longa ligação com o clube de Londres, o atleta deseja uma nova experiência profissional. Nesse sentido, e após ver falhada a tentativa de renovação de contrato, os dirigentes do clube decidiram respeitar a vontade do jogador e prometeram não atrapalhar o seu sonho de jogar na Liga dos Campeões.De acordo com a ‘Sky Sports’, o destino mais provável do inglês é o Arsenal, de Mikel Arteta. Contudo, Chelsea, Manchester United e Liverpool também estão interessados.O médio defensivo de 24 anos é um dos jogadores mais utilizados pelo treinador escocês.