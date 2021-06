West Ham oficializa renovação de David Moyes

O West Ham anunciou este sábado a renovação de David Moyes. O acordo, que será válido durante mais três temporadas, foi divulgado pelo clube no site oficial e nas redes sociais.





We are delighted to announce that manager David Moyes has signed a new three-year contract with the Club! ?? — West Ham United (@WestHam) June 12, 2021

O técnico escocês de 58 anos levou a equipa de Londres a uma das melhores temporadas de sempre na Premier League ao terminar no sexto lugar, garantindo a presença nas competições europeias e atingindo o maior número de pontos que os hammers alguma vez tinham alcançado."Estou encantado por me ter comprometido com o West Ham. É aqui que quero estar, e estou feliz. Sinto-me entusiasmado por me ter sido dada a oportunidade de continuar a construir o que já atingimos aqui. Os donos e eu estamos concentrados em continuar a desenvolver e melhorar o clube, tem sido fantástico trabalhar com eles", começou por referir o treinador optando ainda por destacar o "grande clube" que é o West Ham."Fizemos um progresso tremendo nos últimos 15 meses, e tem sido um esforço coletivo de toda a gente no clube. Os jogadores têm sido fantásticos, mas temos de continuar a quebrar barreiras para continuarmos a melhorar. Já disse isto muitas vezes: o West Ham é um clube gigante, com adeptos fantásticos e um estádio magnífico, e uma enorme oportunidade para ter sucesso e um sítio onde crescer. Estou muito entusiasmado pela ambição que temos no clube, e vamos continuar a trabalhar o mais arduamente possível para seguirmos em frente e darmos boas memórias aos nossos adeptos", rematou.Moyes, que assumiu o comando técnico do West Ham em 2019, está prestes a alcançar a meta dos 100 jogos ao comando da equipa inglesa.