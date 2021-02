West Ham vence Aston Villa com uma estreia de sonho para Jesse Lingard

O West Ham venceu esta quarta-feira o Aston Villa por 3-1 na 22ª jornada da Premier League.





Jesse Lingard foi a figura da partida ao apontar um bis que deu o triunfo aos Hammers. Uma estreia promissora do extremo de 28 anos, que está em Londres emprestado pelo Manchester United.Soucek marcou o outro golo do West Ham, Watkins fez o tento de honra do Aston Villa.Com este resultado, o West Ham subiu ao 5º lugar da liga inglesa, com 38 pontos, apenas menos dois que o Liverpool, que foi derrotado em casa pelo Brighton.