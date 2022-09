Como João Félix ajudou na contratação de Diego Costa pelo Wolverhampton

Diego Costa foi confirmado como reforço do Wolverhampton já depois do fecho do mercado - há quatro dias. Após o pedido de visto de trabalho ter sido inicialmente recusado pelas autoridades, o avançado brasileiro lá recebeu luz verde e pôde assinar pela equipa orientada por Bruno Lage, que explicou o processo da contratação. Processo esse que começou ainda no verão de 2021 e onde contou com a ajuda de... João Félix."Agora já posso contar a história, visto que ele está connosco. Quando recebi o convite para treinar o Wolves, uma das primeiras pessoas a quem liguei foi o João Félix, para saber mais sobre o Diego Costa. Ele disse-me coisas positivas sobre a sua personalidade e sobre a forma que continuava a mostrar. Só que nesse momento ele queria voltar ao seu país. Há 15 meses não teríamos conseguido contratá-lo, visto que ele tinha ideias diferentes para a sua carreira", contou o treinador português, citado pela 'Sky Sports'. Recorde-se que o internacional português foi colega de equipa de Diego Costa no Atlético Madrid.O jogador hispano-brasileiro, de 33 anos, chegou a custo zero ao Wolverhampton após deixar os brasileiros do Atlético Mineiro em janeiro, tendo assinado por uma época.