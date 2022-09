Oficial: Diego Costa reforça Wolverhampton de Bruno Lage

Diego Costa foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Wolverhampton de Bruno Lage. O avançado já recebeu luz verde, após o pedido de visto de trabalho ter sido inicialmente recusado pelas autoridades.O jogador hispano-brasileiro, de 33 anos, chega a custo zero após deixar os brasileiros do Atlético Mineiro em janeiro e assinou por uma época."É um clube de topo com jogadores muito bons que sabem jogar futebol. Ter a oportunidade de voltar a jogar na Premier League foi o principal [motivo para vir]. Obviamente que o clube influenciou a minha decisão, sobretudo por saber que aqui vou poder adaptar-me muito mais facilmente, não só do ponto de vista técnico, da qualidade dos jogadores, mas também pelo facto de muitos dos jogadores serem portugueses e isso tornará a minha transição muito mais fácil", frisou Diego Costa aos meios do clube inglês, tendo ainda abordado outra das razões que o fez regressar a Inglaterra, onde representou o Chelsea."Quando ele [Bruno Lage] falou comigo sobre voltar à Premier League já que este é um campeonato com o qual me relaciono bastante, sempre gostei e segui. Por mais que tenha gostado de jogar em Madrid, senti-me desanimado, mas isso motivou-me. Acendeu aquele fogo dentro de mim", vincou.