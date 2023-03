Rúben Neves abre a porta à saída: «Gostava de voltar a jogar a Liga dos Campeões»

Rúben Neves mostrou, em entrevista à ELEVEN, a vontade de voltar a jogar a Liga dos Campeões e de conquistar títulos, feitos que não tem alcançado no Wolverhampton, abrindo assim a porta para uma possível saída."Sinto-me extremamente feliz aqui [no Wolverhampton], mas como é óbvio, em termos de carreira gostava de voltar a jogar Liga dos Campeões. É um dos meus objetivos tentar chegar ao máximo de títulos possíveis até acabar a carreira. Isso é o objetivo de qualquer jogador, poder jogar nas maiores competições do mundo, poder jogar ao mais alto nível", disse o português .A imprensa espanhola avançou em fevereiro que Jorge Mendes, empresário do jogador, esteve em Espanha e que conversou com representantes do Barcelona. O médio português termina contrato com o Wolverhampton no verão de 2024.