Toti Gomes renova com o Wolverhampton até 2027

Toti Gomes já acertou a renovação com o Wolverhampton até 2027, mais dois anos do que o vínculo inicial. O acordo foi oficializado esta segunda-feira pelos lobos através de um comunicado publicado no site oficial do Wolves.Toti foi contratado pelo clube inglês ao Estoril em 2020 e, de imediato, emprestado ao Grasshopper. Em janeiro deste ano, Bruno Lage chamou o defesa-central para avaliá-lo de perto e lançou-o frente ao Southampton na Premier League."Estou muito feliz e contente por ter prolongado o meu vínculo com o clube. Agradeço imenso a oportunidade que o clube me está a dar. [O novo contrato] É algo que me deixa muito feliz, não só a mim como toda a minha família, e quero continuar a deixá-los felizes e orgulhosos todos os dias. Tal como já tive a oportunidade de dizer anteriormente, creio que este é apenas o início de algo que poderá vir a ser fantástico. Vou continuar a trabalhar para retribuir toda a confiança que o clube tem em mim", disse o português, em declarações aos canais do Wolves.