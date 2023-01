A finta de Rafael Leão que está a dar que falar nas redes sociais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A caneta do Rafael Leão pic.twitter.com/rBAswgjXyw — Charley Moreira (@chau_moreira) January 4, 2023

Rafael Leão abriu caminho à vitória do Milan (2-1) diante da Salernitana, mas está a dar que falar nas redes sociais por outra razão. Tudo por causa de uma finta do internacional português, junto à linha de fundo, que tem sido muito destacada no Twitter.