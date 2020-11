A frase que desconcentrou Ibrahimovic e o levou a falhar novo penálti

O AC Milan empatou na noite de domingo frente ao Hellas Verona (2-2), com Ibrahimovic a marcar o golo da igualdade já em período de descontos, depois de aos 66 minutos ter desperdiçado um penálti. E é precisamente esse momento que a imprensa italiana está a dar destaque, revelando a frase que desconcentrou o avançado sueco mesmo antes deste atirar a bola por cima da baliza de Marco Silvestri, o outro protagonista desta história.





O guarda-redes da formação de Verona usou o jogo psicológico para abalar Ibrahimovic e parece ter conseguido.Segundo o 'Corrierre dello Sport', a frase de Marco Silvestri ecoou no silêncio do estádio sem a presença do público. "O último falhaste, certo?", disse o guarda-redes, recordando Ibrahimovic a recente falha frente ao Sparta de Praga, para a Liga Europa.Ibrahimovic desperdiçou a oportunidade e redimiu-se no final do encontro, tanto com o golo do empate como afirmando que o próximo penálti favorável ao AC Milan possivelmente será outro a avançar."Estou zangado, obviamente. O empate não é bom. Tivemos muitas oportunidades e eu falhei um penálti... acho que o próximo vou deixar para o Kessie! Talvez seja melhor", disse Ibrahimovic à Sky Sport Itália.Esta época Ibrahimovic soma já três penáltis falhados.