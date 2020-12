A polémica mensagem de Natal de Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de Feliz Natal aos seus seguidores, mas como seria de esperar o avançado sueco não se ficou pela típica foto em trajes natalícios e uma longa mensagem na legenda. Ao invés, o dianteiro do AC Milan partilhou uma foto de uma mão de um Pai Natal a mostrar o dedo do meio, com a mensagem "Merry Chriztmaz". A publicação gerou naturalmente muitas reações e provocou alguma polémica.





