AC Milan de olho em Renato Sanches

O AC Milan está no mercado em busca de um sucessor para Franck Kessie - que deixará o clube no final da época - e segundo a 'La Gazzetta dello Sport' o principal alvo dos rossoneri é Renato Sanches.Trata-se de um interesse antigo, que agora se pode materializar até porque na 'jogada' pode entrar o facto do empresário do médio (Jorge Mendes) se encontrar por estes dias em contacto direto com os italianos por conta da situação de Rafael Leão . Na prática, escreve o diário italiano, o Milan poderá aproveitar as negociações pelo avançado para tentar abrir caminho para a chegada do médio, que está a ano e meio de finalizar o seu vínculo com o Lille e ainda sem perspetivas para renovação.Note-se que Renato Sanches é também seguido por equipas da Premier League e Bundesliga.