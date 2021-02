AC Milan quer Diogo Dalot em definitivo

O Milan quer começar a negociar com o Manchester United a contratação em definitivo de Diogo Dalot. O lateral português foi cedido por empréstimo dos red devils até ao final da época, mas está a impressionar os responsáveis rossoneri.





De acordo com o ‘Calciomercatto’, o Milan acredita poder contratar Dalot por um valor mais baixo do que os 22 milhões de euros que o United pagou ao FC Porto pela transferência do jovem de 21 anos.Diogo Dalot soma 16 jogos pelo AC Milan nesta temporada e marcou um golo.