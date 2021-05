Acabou a época para Ibrahimovic no Milan

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta quarta-feira que Zlatan Ibrahimovic não volta a jogar pelo Milan esta época.





O avançado sueco de 39 anos, que sofreu uma lesão num joelho durante o jogo com a Juventus, deve no entanto recuperar a tempo do Europeu, que se inicia a 11 de junho.O jogador será novamente observado na próxima semana, mas o jornal desportivo italiano avança que a mazela é mais grave do que inicialmente se supunha e que necessitará de quatro semanas para a debelar. Falha assim as últimas três jornadas da Serie A.Ibrahimovic, recorde-se, regressou este ano à seleção sueca e renovou por mais uma época com o Milan.