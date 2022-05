Acionista minoritário do Liverpool faz proposta para comprar o Milan

De acordo com a 'Sky Sports', a 'RedBird Capital Partners', acionista minoritário do Liverpool, apresentou uma proposta de mil milhões de euros para comprar o Milan.Os donos dos rossoneri estão em negociações com um fundo do Bahrain, que ofereceu 1,18 mil milhões de euros, mas o período de negociação exclusiva com este fundo terminou no início de maio.'RedBird Capital Partners', recorde-se, comprou 10 por cento do Liverpool no ano passado por 750 milhões de euros.