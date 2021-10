Adeptos do Milan não perdoam Donnarumma: «Monte de merda, nunca serás bem-vindo»

A Itália defronta a Espanha na quarta-feira, em San Siro, na primeira meia-final da Liga das Nações. O jogo marcará o regresso de Gianluigi Donnarumma ao estádio do Milan, depois de ter recusado renovar o contrato com os rossoneri e ter saído a custo zero para o Paris Saint-Germain no último verão.





O guarda-redes italiano pediu publicamente aos adeptos do Milan para que não o insultassem no regresso a 'casa', mas esta terça-feira surgiu uma tarja, colocada numa das pontes da cidade e assinada pelos 'ultras' do clube onde atua o português Rafael Leão, na qual é possível constatar que, da parte de muitos fãs, a revolta mantém-se."Donnarumma, seu monte de merda, nunca mais serás bem-vindo em Milão", pode ler-se.