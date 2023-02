Advogado de Rafael Leão garante: «A prioridade do jogador não mudou, quer continuar no Milan»

Ted Dimvula, advogado de Rafael Leão, negou esta quarta-feira qualquer clima de rotura entre o avançado português e o AC Milan em torno das negociações para a renovação de contrato do jogador com o clube rossoneri.





Em declarações reproduzidas pelo jornalista Fabrizio Romano, Ted Dimvula disse que a imprensa italiana tem avançado com "muitas informações falsas e contraditórias" a respeito do internacional português com o intuito de "estragar a relação cordial e profissional" entre as duas partes."Há muitas informações falsas e contraditórias sobre o Rafael Leão, principalmente da imprensa italiana, que tem apenas o objetivo de estragar a relação cordial e profissional que temos com a direção do AC Milan a respeito da renovação de contrato do Rafael. Estamos atualmente a trabalhar juntos conseguirmos encontrar uma solução satisfatória para todas as partes. A prioridade do jogador não mudou: ele quer continuar no AC Milan, continuar a crescer e a progredir numa instituição e numa cidade que ele ama muito", começou por dizer o representante legal de Rafael Leão, assegurando que a vontade do jogador continua intacta: continuar no AC Milan.

"Depois, queria firmemente negar o desejo da parte do Rafael Leão de querer baixar o valor da sua cláusula rescisão com o intuito de facilitar uma saída no próximo verão. O Rafael está totalmente focado em atingir os objetivos importantes que o clube tem e deseja, neste período difícil, conseguir trabalhar com calma e serenidade com o objetivo de voltar a ganhar", terminou.