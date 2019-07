André Silva viaja com o AC Milan para os EUA

André Silva, avançado ex- FC Porto, está entre os convocados de Marco Giampaolo, técnico do AC Milan, para a digressão de pré-temporada da equipa nos EUA, na qual vai participar na International Champions Cup e vai defrontar o Benfica no dia 28 de julho.





O jogador português, de 23 anos, foi emprestado pelo clube italiano ao Sevilha, na época transata, onde apontou 11 golos em 40 jogos. A dúvida sobre a integração de André Silva nesta viagem estava no ar, já que o treinador rossonero não o colocou a jogar esta manhã, frente ao Novara. No entanto, a imprensa italiana descurtinou que o avançado estava a realizar trabalho específico.Já Tiago Djaló, defesa central de 19 anos ex-Sporting, não acompanha a equipa principal do AC Milan neste torneio.