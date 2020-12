Antigo árbitro assume que golo de Rafael Leão foi irregular mas... não podia ser anulado

Rafael Leão marcou o golo mais rápido da história da Serie A quando, aos 6,2 segundos, colocou o AC Milan a vencer no reduto do Sassuolo. O golo do avançado português tem gerado alguma discussão e há quem defenda que foi conseguido de forma irregular, como um antigo árbitro italiano que, através do Twitter, admitiu a ilegalidade do lance mas sublinhou que não podia ter sido anulado por questões relacionadas com o protocolo do VAR.