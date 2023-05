Bennacer operado ao joelho e desfalca AC Milan por seis meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio internacional argelino Ismaël Bennacer foi esta terça-feira operado "com sucesso" ao joelho direito e vai desfalcar o AC Milan nos próximos seis meses, informou o clube da Liga italiana, em comunicado.

Na nota divulgada no site oficial, os rossoneri referem que o jogador foi operado em Lyon e que a cirurgia "para corrigir a lesão na cartilagem decorreu com sucesso", sendo que o tempo estimado de recuperação "será de, pelo menos, seis meses", ou seja, até novembro.

Bennacer, de 25 anos, lesionou-se na semana passada, no decorrer da partida com o rival Inter Milão, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, que o AC Milan perdeu por 2-0.

Os rossoneri, nos quais alinha o internacional português Rafael Leão, adiantaram mais tarde que o médio tinha sofrido uma lesão na cartilagem do côndilo femoral lateral (parte interna do fémur) do joelho direito.

Ausência confirmada no encontro de hoje, da segunda mão das 'meias' da Champions, o internacional argelino falhará ainda os duelos com Sampdoria, Juventus e Verona, os três últimos na Serie A, em que o AC Milan ocupa a quinta posição, com 61 pontos.