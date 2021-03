'Bomba': imprensa sueca diz que Ibrahimovic vai regressar à seleção

Zlatan Ibrahimovic pode estar de regresso à seleção da Suécia. Segundo publica este sábado o 'FotbollDirekt', o avançado de 39 anos do Milan deverá ser chamado pelo selecionador Janne Andersson para os três encontros que a equipa vai disputar em março, dois de apuramento para o Mundial - dia 25 contra a Georgia e 28 com o Kosovo - e um particular com a Estónia, a 31.





Ibrahimovic soma 14 golos em 14 jogos na Serie A e 16 em 21 jogos oficiais pelos rossoneri. A 'juventude' que demonstra aos quase 40 anos torna-o elegível não só para estes encontros, como também para o Europeu, segundo o 'FotbollDirekt'.Desde o final do ano passado que têm surgido rumores sobre um possível regresso de Ibra à seleção. Sobretudo depois de uma conversa do selecionador com o avançado, com vista a clarificar alguns mal-entendidos. "Encontrámo-nos e ele disse que nunca me chamou racista. O resto fica entre nós", disse Andersson na altura à imprensa norueguesa.A última vez que Ibrahimovic esteve na seleção foi a 22 de junho de 2016, na derrota da Suécia contra a Bélgica, no Europeu daquele ano. Totaliza 61 golos em 110 jogos pela equipa nacional.