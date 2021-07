Brahim Díaz continua no AC Milan por empréstimo do Real Madrid

O espanhol Brahim Díaz vai continuar nos italianos do AC Milan nas próximas duas épocas, até 2023, depois de ter atuado nos milaneses na temporada transata, por empréstimo dos espanhóis do Real Madrid, anunciaram esta segunda-feira os dois clubes.

"O AC Milan tem o prazer de anunciar a contratação temporária de Brahim Abdelkader Díaz do Real Madrid CF por dois anos. O contrato vincula o jogador ao clube 'rossoneri' até 30 de junho de 2023", pode ler-se no curto comunicado do emblema transalpino, no qual atua o português Rafael Leão.

O avançado internacional espanhol, de 21 anos, anotou sete golos em 39 jogos pelo AC Milan, sob o comando do técnico Stefano Pioli.

Brahim Díaz iniciou a carreira na formação dos espanhóis do Málaga, antes de se mudar para o Manchester City, de Inglaterra, em 2013, tendo feita sua estreia pela equipa principal dos citizens três anos depois e atuado por mais 14 vezes.

A meio da temporada 2018/19, o habitual convocado para a seleção espanhola de sub-21 transferiu-se para o Real Madrid, clube pelo qual marcou dois golos em 21 encontros.

Brahim Díaz é a sexta contratação do clube rossoneri para a próxima temporada, depois de Fodé Ballo-Touré, Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Olivier Giroud.