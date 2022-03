Capello sobre Rafael Leão: «Um grande jogador mas nos últimos tempos parece um bocadinho egoísta»

Fabio Capello elogiou Rafael Leão, mas não deixou de constatar que nos últimos tempos o avançado do Milan tem andado "um bocadinho egoísta". O antigo selecionador italiano abordou os desempenhos do português em declarações à 'Gazzetta dello Sport'."O Rafael Leão é um grande jogador, muito interessante, mesmo que nos últimos tempos pareça um bocadinho egoísta. Mas quero ser claro, é um pequeno detalhe", explicou Capello.O Milan lidera a Serie A e o antigo treinador dos rossoneri não considera que a equipa esteja mais forte que no passado. "O mais surpreendente é que o Milan defende bem, mesmo sem o Simon Kjaer. O Pierre Kalulu tornou-se numa opção sólida e não comete erros. Não creio que o Milan esteja mais forte, eles substituíram um grande guarda-redes por outro grande guarda-redes. Têm um meio-campo dinâmico, com jogadores de qualidade. E têm uma das melhores alas esquerdas do Mundo com o Theo [Hernández] e o Rafael Leão."